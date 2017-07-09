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    Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал священником

    (обновлено: )22
    Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн принял обет бедности. Когда он был в команде "МЮ", его годовой заработок достигал более 700 тысяч долларов.
    Бывший футболист Манчестер Юнайтед Филип Малрайн
    Страна

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн принял сан священника Римской католической церкви. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

    Реанимация футболиста Аякса прямо во время игры на поле. Видео
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    Реанимация футболиста "Аякса" прямо во время игры на поле

    Экс-футболист присоединился к Доминиканскому ордену в Дублине. Также он принял обет бедности. Когда он был в команде "МЮ", его заработок достигал более 700 тысяч долларов в год.

    Уроженец Белфаста 27 раз выходил на поле в составе сборной серверной Северной Ирландии, а завершил футбольную карьеру в 2009 году.

    После этого ирландец два года изучал философию в Королевском университете Белфаста и институте Мэривейл. Затем год изучал теологию в Папском Григорианском университете в Риме. В 2012 году он поступил в дом послушников в Корке, Ирландия.

    Ранее сообщалось, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси станет первым футболистом в мире, которому будут платить 1 миллион фунтов стерлингов в неделю.

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