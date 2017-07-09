Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал священником

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн принял сан священника Римской католической церкви. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Экс-футболист присоединился к Доминиканскому ордену в Дублине. Также он принял обет бедности. Когда он был в команде "МЮ", его заработок достигал более 700 тысяч долларов в год.

Уроженец Белфаста 27 раз выходил на поле в составе сборной серверной Северной Ирландии, а завершил футбольную карьеру в 2009 году.

После этого ирландец два года изучал философию в Королевском университете Белфаста и институте Мэривейл. Затем год изучал теологию в Папском Григорианском университете в Риме. В 2012 году он поступил в дом послушников в Корке, Ирландия.

Ранее сообщалось, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси станет первым футболистом в мире, которому будут платить 1 миллион фунтов стерлингов в неделю.