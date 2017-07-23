Революция в футболе: FIFA внедряет систему видеосудейства

РИА Новости Украина

Дискуссия вокруг внедрения видеоповторов ведется уже много лет. С прошлого года FIFA начала использовать систему видеосудейства (Video Assistant Referee, VAR). Впервые такая технология была широко использована федерацией во время проходившего в Японии Клубного чемпионата мира по футболу 2016 и Кубка Конфедераций 2017 в России.

Система VAR состоит из нескольких видеокамер, изображение из которых транслируется в отдельное помещение. Там, специальные арбитры смогут лучше рассмотреть спорные моменты из разных ракурсов, корректируя или подтверждая решение главного судьи на поле.

Такая система уже имеет своих противников и сторонников. Для футбольных "пуритан" такие технологические решения мешают игру ритма. К тому же, по их мнению, они лишают игру непредсказуемости и некой аутентичности, которыми славились игры с большой долей человеческого фактора. Если бы во времена ЧМ в Мексике 86-го года существовала система VAR, то легендарная "рука Бога" Диего Марадоны наверняка была бы аннулирована.

Хорхе Ларрионда (Jorge Larrionda), бывший судья и член Судейской Комиссии FIFA в интервью Sputnik:

"Необходимо отнестись к этому, как к необходимости в футболе. Это инструмент, который защищает результаты матчей и обеспечивает прозрачность судейских решений. Это способ помочь футболу".

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Ларрионда уточнил, что система видеофиксации может быть использована в четырёх случаях:

— для вынесения решения об удалении с поля (красная карточка),

— для проверки правомерности гола,

— для назначения пенальти

— для того, чтобы скорректировать решение судьи на поле, если тот ошибся с назначением виновного в нарушении правил.

Таким образом, практически любая ситуация в игре потенциально может быть оспорена. Для этого видеоарбитр обращается напрямую к судье, работающему на поле, если считает, что была допущена ошибка. Но все равно решающее слово остаётся за главным арбитром. Согласно действующим правилам, только сами судьи могут запросить консультацию по той или иной спорной ситуации. Ни игроки, ни тренеры не могут запрашивать видеоповторы.

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"Мы находимся на экспериментальном этапе. Сейчас мы оцениваем результаты и ситуации, в которых мы должны улучшить нашу работу. Арбитры приспосабливаются к использованию этой системы. Во время Кубка Конфедераций вышло в среднем по одному вмешательству в каждом из 16 матчей. Воздействие на процесс игры от потери времени для проверки одной ситуации незначительно по сравнению с пользой, которую система видеоповтора приносит самой игре. Таким образом, тратится те полторы минуты, которые могут быть восполнены в конце матча. Это цена справедливости", — говорит Ларрионда.

Хорхе Ларрионда добавил, что помимо спокойствия и возможности принимать более взвешенные решения судьями, эта технология приносит много пользы и самим игрокам, т.к. значительно уменьшает возможность проиграть матч из-за судейских ошибок.