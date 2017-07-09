Месси будет первым футболистом, получающим в неделю 1 млн фунтов

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси станет первым футболистом в мире, которому будут платить 1 миллион фунтов стерлингов в неделю, сообщает The Times со ссылкой на источник в клубе.

Как стало известно, в год Месси будет зарабатывать около 54,8 миллиона фунтов (61,9 миллиона евро). Таким образом, неделю футболист будет получать чуть более миллиона фунтов, а в случае, если отработает контракт с "Барселоной" до конца, в общей сложности заработает около 220 миллионов фунтов.

Также издание пишет, что Месси будет значительно опережать нападающего "Реала" Криштиану Роналду, которому платят 365 тысяч фунтов в неделю "чистыми", хотя общий доход португальца выше, чем у форварда сборной Аргентины.

Напомним, "Барселона" в среду на своем официальном сайте анонсировала продление контракта с аргентинским нападающим до 30 июня 2021 года. Контракт будет подписан в ближайшие недели.