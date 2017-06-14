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    Спорт

    Российского боксера не пустили в Украину на ЧЕ

    (обновлено: )41214
    Всех задержанных на границе с Украиной членов российской делегации, которые направлялись на Чемпионат Европы в Харькове, депортируют из Украины.
    Российский боксер Георгий Кушиташвили
    rusboxing.ru

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Российскому боксеру Георгию Кушиташвили, который направлялся в Харьков для участия в Чемпионате Европы, отказали во въезде на территорию Украины, сообщила агентству "Р-Спорт" руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью Федерации бокса России Наталия Токмогашева.

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    Также во въезде было отказано пресс-атташе Федерации бокса России Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации.

    Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня.

    "Сегодня на пограничном пункте при въезде в Украину не пустили представителей России — боксера Георгия Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе федерации Владу Романову, несколько болельщиков, которые ехали в составе делегации, и двух журналистов "Лайф Ньюс". Все произошло без объяснения причин задержания, задают только вопросы — в частности, у пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад была в Крыму", — заявила "Р-Спорт" Токмогашева.

    "Сейчас руководство федерации разбирается в ситуации, поскольку ранее Федерацией бокса Украины были даны полные гарантии по нахождению на территории страны и безопасности. Все остальные спортсмены и тренеры пропущены на территорию Украины", — добавила Токмогашева.

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    Также стало известно, что все задержанные на границе с Украиной члены российской делегации, в том числе боксер Георгий Кушиташвили, будут депортированы из Украины.

    Вместе с тем Федерация бокса Украины не стала комментировать отказ Кушиташвили во въезде. "Мы не можем это прокомментировать. Мы в Киеве, а люди в Харькове. Связаться тоже не можем, не имеем права", — ответили "Р-Спорт" в ФБУ.

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    Чемпионат Европы по боксу в Харькове является отборочным к чемпионату мира, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

    Ранее в Украину не пустили российскую группу "Иванушки International". Также пограничники не пустили на территорию страны российскую актрису Елену Яковлеву.

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