Что на таможне: запрет товаров или паника?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

У страха глаза велики

Во вторник, 30 мая, СМИ буквально взорвала информация, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами почти 1146 всемирно известных брендов.

Как сообщила OpenDataBot, это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

Отмечалось, что в список торговых марок вошли: Adidas, Amway, Apple, ATRIX, Bacardi, BAILEYS, BARBIE, BECHEROVKA, beko, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, DURACELL, DUREX, Electrolux, EPSON, FANTA, GUCCI, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HYUNDAI, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие.

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Кроме того, в список запрещенных попали и дочерние предприятия Roshen.

"Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придется либо идти "в подполье", либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция", — сказано в сообщении.

Украинцев успокаивают

Однако таможенники и эксперты успокаивают, мол, все это нагнетание паники. На самом деле украинцам нечего боятся, поскольку в плане законодательства ничего за последнее время не поменялось.

Официальные импортеры борются с "серыми" (неофициальными) магазинами, а все существующие ограничения связаны лишь с тем, чтобы не допустить импорт подделок.

Директор Департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко подчеркивает, что ограничения ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей.

Согласно законодательству, последние могут разрешать или запрещать, блокировать доставку и возвращать посылки. Задержка может достигать 10 дней. Далее им принимается решение – или правообладатель обращается в суд, или не препятствует таможне завершить оформление. Если он обращается в суд, то до конца судебных разбирательств, товар будет "заморожен" на границе.

"Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная, или если ее происхождение не удалось установить. Все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным. В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины", — пояснил Василенко.

Подчеркивается, что такая процедура применяется в Украине уже давно. С одной стороны она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, а с другой — защищаются авторские права производителя.

При этом Василенко опроверг информацию о том, что таможням дано указание запрещать физлицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре.

"Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ГФС не поступали", — отметил он.

Мнение

Эксперт в таможенном деле Анатолий Сербайло не исключает, что проблему просто раздувают те, кто заинтересован в торговле контрафактом.

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"Во-первых, никаких изменений в законодательстве не произошло. Единственное, на чем это может базироваться — кто-то зарегистрировал как интеллектуальную собственность право собственности на ту либо другую торговую марку. Существует, конечно, очень много проблем с регистрацией интеллектуальной собственности: некоторые люди регистрируют зубочистки, плечики для одежды, клапаны для Mercedes-Benz, к которым вообще отношения не имеют, но каким-то образом выходит, целый ряд адвокатских контор регистрируют практически всю парфюмерию и прочее. Но реестр существует, и товары, которые в него входят, могут ввозиться и продаваться с разрешения собственника той или другой торговой марки — это так называемое право интеллектуальной собственности", — утверждает Сербайло.

Кроме того, появились сообщения, что гражданам запретят ввозить товары, купленные за границей, но, как пояснил эксперт, это не так.

"Если товар куплен в сети, то вполне возможно, что граждане купили его у того, кто владеет таким правом собственности в Италии, Франции, Венгрии и так далее, то есть в странах где находились украинцы во время покупки", — сказал Сербайло.

Эксперт обратил внимание, что несмотря на разговоры и публикации в прессе, массовых жалоб на то, товары из реестра не пропускаются таможней, нет. "Это неожиданно, в течение двух дней, вышло в эфир, но до этого какого-то обсуждения данной проблемы не было. Скорее всего, эту проблему поднимают те, кто как раз заинтересован в развитии сети торговли контрафактными товарами", — заключил эксперт.

По материалам из открытых источников интернет