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    Фотоленты

    Украинский боксер разбил джип, сбив лося

    (обновлено: )129
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лося
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лося
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лося
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лося
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лося
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лося
    ТСН
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лося
    ТСН
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лося
    ТСН
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лося
    ТСН
    Боксер Узелков разбил свой внедорожник сбив лося
    ТСН

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    Украинский боксер Вячеслав Узелков попал в ДТП, сбив в Киевской области лося. Животное погибло, а автомобиль спортсмена разбит.

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    По информации ТСН, во время движения спортсмена по дороге, из леса неожиданно выбежал лось и начал перебегать дорогу. Спортсмен не успел затормозить и сбил животное. После приезда полиции и лесников Узелков отказался комментировать происшествие.

    По словам адвоката боксера, спортсмен не пострадал, но находится в шоковом состоянии. Скорость движения Узелкова по трассе на момент столкновения составляло 75 км/ч.

    Напомним, у здания Министерства экологии в столице во вторник прошла акция протеста, участники которой требовали от профильного министра Остапа Семерака остановить убийство лосей и внести их в Красную книгу.

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