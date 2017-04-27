Украинский боксер разбил джип, сбив лося

Украинский боксер Вячеслав Узелков попал в ДТП, сбив в Киевской области лося. Животное погибло, а автомобиль спортсмена разбит.

По информации ТСН, во время движения спортсмена по дороге, из леса неожиданно выбежал лось и начал перебегать дорогу. Спортсмен не успел затормозить и сбил животное. После приезда полиции и лесников Узелков отказался комментировать происшествие.

По словам адвоката боксера, спортсмен не пострадал, но находится в шоковом состоянии. Скорость движения Узелкова по трассе на момент столкновения составляло 75 км/ч.

Напомним, у здания Министерства экологии в столице во вторник прошла акция протеста, участники которой требовали от профильного министра Остапа Семерака остановить убийство лосей и внести их в Красную книгу.