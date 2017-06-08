Полиция задержала боксера, который бил депутата в Николаевском облсовете

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КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Полиция Николаевской области задержала мужчину, который нанес несколько ударов депутату в Николаевском облсовете в четверг. Об этом сообщается в Facebook полиции Николаевской области.

"Сегодня, под процессуальным руководством прокуратуры, николаевские оперативные сотрудники установили местонахождение и доставили в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области мужчину, который обоснованно подозревается в причастности совершения хулиганских действий в отношении депутата облсовета", — говорится в сообщении.

В полиции также отмечают, что сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее в Николаевском облсовете на заседании комиссии возник спор между главой фракции "Оппоблока" Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной, который закончился дракой с привлечением известного боксера.