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    Полиция задержала боксера, который бил депутата в Николаевском облсовете

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    По данным полиции, мужчина обоснованно подозревается в причастности совершения хулиганских действий в отношении депутата облсовета. Сейчас продолжаются следственные действия.
    Боксер Олег Буц, который бил депутата в Николаевском облсовете
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Полиция Николаевской области задержала мужчину, который нанес несколько ударов депутату в Николаевском облсовете в четверг. Об этом сообщается в Facebook полиции Николаевской области.

    "Сегодня, под процессуальным руководством прокуратуры, николаевские оперативные сотрудники установили местонахождение и доставили в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области мужчину, который обоснованно подозревается в причастности совершения хулиганских действий в отношении депутата облсовета", — говорится в сообщении.

    В полиции также отмечают, что сейчас продолжаются следственные действия.

    Ранее в Николаевском облсовете на заседании комиссии возник спор между главой фракции "Оппоблока" Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной, который закончился дракой с привлечением известного боксера.

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