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    Холифилд введен в международный Зал славы бокса

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    Эвандер Холифилд 57 раз выходил на ринг в профессиональном боксе, одержал 44 победы. Он является единственным в истории профессионального бокса четырехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе.
    Американец Эвандер Холифилд. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе американец Эвандер Холифилд введен в международный Зал славы бокса, сообщает АП.

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    В международный Зал славы были введены чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF и IBO в трех различных весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера, чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF также в трех весах американец Джонни Тапиа и австралийский тренер Джонни Льюис.

    Холифилд неоднократно заявлял о своем желании встретиться с украинцами Виталием и Владимиром Кличко, но бои так и не состоялись.

    Боксер 57 раз выходил на ринг в профессиональном боксе: одержал 44 победы (29 из них нокаутом), потерпел 10 поражений, 2 боя свел вничью, и один бой был признан несостоявшимся.

    Помимо четырех титулов чемпиона мира Холифилду принадлежит еще одно достижение — он является единственным в истории профессионального бокса спортсменом, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первый тяжелый и тяжелый веса. Кроме того, американец выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.

    Холифилд последний раз выходил на ринг в мае 2011 года против датчанина Брайана Нильсена, который закончился победой американца. В 2014 году он заявил, что больше не выйдет на ринг.

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