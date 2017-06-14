Кабмин займется валютным контролем, перерасчетом пенсий и ЧЕ по боксу

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится очередное заседание правительства; начало — 11.00.

Согласно повестке заседания, обнародованной на Правительственном портале, глава Минфина Александр Данилюк представит проект закона о внесении изменений в Декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля". Он же является докладчиком по вопросу внесения изменений в подпункт 133.4.1 пункта 133.4 статьи 133 Налогового кодекса Украины относительно урегулирования вопроса включения пенсионных фондов в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Постановление о внесении изменений в постановление Кабмина от 13 февраля 2008 г. № 45 представит министр соцполитики Андрей Рева. Данный документ касается порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Кроме того, министры рассмотрят изменения в постановление о предоставлении статуса участника войны некоторым лицам.

первый вице-премьер-министр — министр экономического развития Степан Кубив доложит о проведении эксперимента по организации деятельности централизованной закупочной организации на территории Донецкой области.

Проект распоряжения правительства об одобрении Основных направлений развития вооружения и военной техники на долгосрочный период представит министр обороны Степан Полторак.

Глава Минюста Павел Петренко отчитается об изменении состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Министры также обсудят утверждение финансового плана публичного акционерного общества "Турбоатом" на 2017 год, а также план мероприятий по подготовке и проведению в Украине в 2017 году чемпионата Европы по боксу среди мужчин.

детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Кабмина можно здесь.