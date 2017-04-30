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    Спорт

    Джошуа и Кличко могут заработать за бой по £15 млн - СМИ

    (обновлено: )11010
    По информации источника, оба боксера уже гарантировали себе по 10 миллионов фунтов. Еще по пять миллионов Джошуа и Кличко могут получить от доходов от продажи билетов и прав на телетрансляции в разных странах.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Заработок Энтони Джошуа и Владимира Кличко за бой в Лондоне может составить около 15 миллионов фунтов стерлингов каждому, сообщает Mirror.

    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.

    По информации источника, оба боксера уже гарантировали себе по 10 миллионов фунтов. Еще по пять миллионов Джошуа и Кличко могут получить от доходов от продажи билетов и прав на телетрансляции в разных странах, которые, по предварительным данным, составили около 48 миллионов фунтов.

    Для 27-летнего Джошуа эта победа стала 19-й (все – нокаутом) в 19 боях. 41-летний Кличко потерпел пятое поражение (четыре – нокаутом) в 69 поединках.

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