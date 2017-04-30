Порошенко о поединке Кличко-Джошуа: очень достойный бой

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поддержал украинского боксера Владимира Кличко после поражения от британца Энтони Джошуа во время вчерашнего боя.

"Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу", — говорится в сообщении главы государства на его странице в Facebook.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал поединок своего брата Владимира против британца Энтони Джошуа боем гладиаторов.

По его словам, Владимир доминировал, имел все шансы победить. По мнению Виталия, его брат должен был агрессивнее действовать. "Он много ждал и давал возможность Джошуа атаковать", — отметил он.