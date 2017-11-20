Это был ядерный взрыв: шведы опубликовали свою версию аварии на ЧАЭС

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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Во время аварии в 1986 году на Чернобыльской АЭС произошел ядерный взрыв мощностью в 75 тонн в тротиловом эквиваленте, говорится в исследовании шведских физиков, опубликованном в журнале Nuclear Technology.

Сообщается, что ученые смоделировали данные за 1986 год и пришли к выводу, что на ЧАЭС в 1986 году на самом деле произошел не тепловой, а небольшой ядерный взрыв.

В ночь на 26 апреля 1986 года мощность реактора подскочила с 0,2 до 320 гигаватт, после чего произошло взрывное разрушение оболочки активной зоны. Как отмечают авторы материала, большинство свидетелей говорят о двух мощных взрывах.

Классическая версия событий объясняет первый взрыв тем, что вода из системы охлаждения испарилась и разрушила трубы, после чего попала на крайне горячую циркониевую оболочку ТВЭЛов. В результате образовался водород, который взорвался при взаимодействии с кислородом.

Группа шведских ученых усомнилась в том, что этот взрыв — первый — был тепловым. Они пишут, что на самом деле это был миниатюрный ядерный взрыв.

"Сценарий подтверждается уничтожением нижней крышки реакторного блока, сейсмическими обнаружением (включая звук) примерно в 100 км от реактора и свидетельствами очевидцев о голубом свечении спустя несколько секунд после первого взрыва, которые не могут быть объяснены каким-либо другим процессом, чем ядерный взрыв", — говорится в исследовании.

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Выводы они сделали на основании активности изотопов, ненормальную активность изотопов ксенона-133 и погодных условий.