В Чернобыле начали строить хранилище ядерных отходов

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. На территории Чернобыльской атомной станции 9 ноября началось возведение Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Запуск хранилища запланирован на 2020 год.

После его запуска Украина станет независимой в вопросе переработки отработавшего ядерного топлива, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион во время церемонии начала строительства ЦХОЯТ.

"С 2020 года Украина сможет обеспечить энергонезависимость Украины в вопросе обращения с отработавшим ядерным топливом", — передает слова Кистиона пресс-служба Кабмина.

По его словам, запуск хранилища усилит энергонезависимость Украины и позволит ежегодно аккумулировать в бюджет страны более 5,5 миллиарда гривен.

Кроме того, запуск ЦХОЯТ позволит хранить ценные энергетические материалы, содержащиеся в отработавшем ядерном топливе, для будущих новейших технологий.

Также Киститон отметил, что строительство хранилища позволит создать новые рабочие места, поскольку после завершения строительных работ в Украине будет развернуто производство контейнеров для хранения отработавшего топлива по стандартам США.

Решение о строительстве ЦХОЯТ было принято в 2012 году. В начале 2017 года "Энергоатом" и компания "Укрэнергомонтаж" заключили контракт на строительство в Чернобыльской зоне участка железной дороги, по которой будут перевозить отработавшее топливо с действующих украинских АЭС.