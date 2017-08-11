Жена нардепа построит в Чернобыле завод

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Завод по переработке редких радиоактивных отходов планируют построить в Чернобыле до конца 2018 года. Данный контракт заключен на площадке публичных закупок Prozorro.

По данным, обнародованным на площадке, контракт по объекту "Чернобыльская АЭС. Завод по переработке редких радиоактивных отходов" был заключен 7 августа, дата завершения строительства — 28 декабря 2018 года.

Сумма соглашения — 21,932 миллиона гривен (с НДС).

Подрядчиком указан "Укрстроймонтаж", а заказчиком — Чернобыльская АЭС.

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Как пишет "Страна", владелицей "Укрстроймонтаж" является жена внефракционнного народного депутата Максима Микитася Наталья.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины намерен сдать в аренду часть сооружений в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС площадью 250 гектаров для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции.