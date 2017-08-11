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    Экономика

    Жена нардепа построит в Чернобыле завод

    (обновлено: )19912
    Контракт относительно строительства завода по переработке редких радиоактивных отходов был заключен 7 августа, дата завершения строительства - 28 декабря 2018 года.
    Зона отчуждения ЧАЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Завод по переработке редких радиоактивных отходов планируют построить в Чернобыле до конца 2018 года. Данный контракт заключен на площадке публичных закупок Prozorro.

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    По данным, обнародованным на площадке, контракт по объекту "Чернобыльская АЭС. Завод по переработке редких радиоактивных отходов" был заключен 7 августа, дата завершения строительства — 28 декабря 2018 года.

    Сумма соглашения — 21,932 миллиона гривен (с НДС).

    Подрядчиком указан "Укрстроймонтаж", а заказчиком — Чернобыльская АЭС.

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    Как пишет "Страна", владелицей "Укрстроймонтаж" является жена внефракционнного народного депутата Максима Микитася Наталья.

    Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины намерен сдать в аренду часть сооружений в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС площадью 250 гектаров для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции.

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