Дом для уникальных животных. Другой взгляд на Чернобыль

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РИА Новости Украина

"Макет Земли после исчезновения человечества" – эта метафора стала уже привычной, если речь заходит о зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Отправляясь в эти места, ожидаешь увидеть пустошь и заброшенную местность из фильмов об апокалипсисе. Однако Чернобыльская зона сегодня – это уникальная местность, большая часть которой покрыта густой растительностью и населена сотнями видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу, пишут РИА Новости.

Свой дом в густых зарослях и болотах зоны отчуждения нашли исчезающие виды птиц, таких как черный аист, орлан-белохвост и филин. Их популяции стремительно сокращаются, по всему миру их насчитывается всего несколько десятков тысяч особей, сотни этих пернатых проживают на Украине.

В чернобыльских лесах и реках подальше от людей нашли пристанище "краснокнижные" выдры, барсуки и рыси. Отсутствие вмешательства человека в их жизнь дает надежду на сохранение эти редких видов животных и рост их популяции.

Вернулись редкие виды

Наибольшую долю радиации в 1986 году принял на себя сосновый лес, который расположен рядом с электростанцией. Из-за высоких доз радиации большая часть деревьев (в основном сосна разного возраста) погибла, остальная – окрасилась в буро-красный цвет, теперь его называют "рыжим лесом".

За многие годы, прошедшие с момента аварии растительность постепенно восстановилась, но деревья накопили в себе высокие дозы радиации, что делает небезопасным длительное пребывание там людей. Однако дикие животные стали постепенно возвращаться в эти места.

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По данным специалистов, процесс восстановления фауны на территории, пострадавшей от ядерной катастрофы, начался буквально после эвакуации оттуда людей. Начальник группы радиационно-экологического мониторинга государственного предприятия "Экоцентр" Денис Вишневский рассказал РИА Новости, что животные начали возвращаться на покинутую людьми территорию уже в 1986 году.

"Специалисты и геологи отметили, что в течение пяти лет после аварии произошло возвращение видов и перестройка экосистем. Спустя пять лет после аварии на этой территории произошла, так сказать, "перезагрузка живой среды", — рассказал Вишневский.

укроп.org Животные в Чернобыльской зоне

По его словам, в первые годы после аварии в зоне отчуждения из-за обилия пищи была зафиксирована вспышка популяции грызунов.

"Люди засеяли урожай до аварии. После катастрофы и эвакуации населения, естественно, его никто не убрал. Поэтому его убирали мышевидные грызуны. Это привело к значительному росту их популяции", – рассказывает эксперт.

Сегодня же в чернобыльской зоне обитают около 400 видов позвоночных животных и насчитывается около 4 тысяч растений. Теперь не редкость в этих лесах встретить лосей, оленей, кабанов, косуль, диких свиней, волков, рысей и даже бурых медведей, которых не было в этих местах более 100 лет. Косолапые в основном обитают на территории Белоруссии, однако они часто "приходят в гости" на украинскую территорию и вопрос их заселения в заповеднике лишь вопрос времени.

На территории радиационно-экологического природного заповедника, который недавно был создан властями, обитают, в том числе, животные, занесенные в Красную книгу. Интернет пестрит фотографиями со скрытых камер, установленных в лесах Чернобыля, которые позволили зафиксировать появление в этих местах видов, находящихся на грани исчезновения.

"В зоне отчуждения, в том числе, обитают 19 редких видов животных. В частности, филин, белохвостый орлан, черный аист, множество птиц водно-болотного комплекса. Если брать млекопитающих, то это рысь, барсук, выдра", – рассказал Вишневский.

В целом, по его словам, на этой территории обитают практически все виды, характерные для Полесских лесов.

Мутации и аномалии

Несмотря на благоприятные условия, радиация все же оказывает свой негативный эффект, однако выявить, отловить и исследовать животное с генетическими аномалиями – непростая задача для ученых, так как срок жизни мутировавших особей невелик.

"Первые пять лет после аварии основные усилия ученых были направлены на поиск отклонений и аномалий в зоне отчуждения, в том числе в животной среде. Такие исследования проводятся и сегодня, но в значительно меньшей степени. Такая работа очень дорогостоящая, средств не хватает", — рассказал Вишневский.

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По его словам, ученые и теперь периодически проводят отлов животных для исследований на предмет аномалий.

"Конечно, радиация влияет на живность и растительность в зоне отчуждения. Мы обнаруживаем довольно много генетических аномалий. Но точно можно сказать, что на численность и на популяцию животных там радиация оказывает малое влияние", — сказал Вишневский.

По его словам, наиболее распространенным отклонением является альбинизм.

focus.ua Животные в Чернобыльской зоне

"Специалисты фиксировали явные аномалии во внешнем облике. В частности, были случаи вылова амура-альбиноса в водоеме-охладителе реакторов станции. Я лично также видел несколько таких особей. Фиксируются также и другие аномалии у животных на генетическом уровне", - сказал он.

В то же время Вишневский отметил, что для более детального изучения влияния радиации на животную среду зоны отчуждения украинским исследователям не хватает финансирования. Однако такие исследования регулярно проводятся специалистами из других стран.

На днях в зоне отчуждения начала работу совместная группа ученных из Университета Южной Каролины (США) и Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Они планируют совместно с государственным специализированным предприятием "Экоцентр", провести исследования с целью изучения влияния постоянного радиоактивного облучения на разные уровни биологической организации (молекулярный, клеточный, тканевый, органный) популяций фоновых видов животных. Ученые рассчитывают, что проведение исследований поможет выяснить некоторые особенности функционирования фаунистических комплексов в радиационных ценозах зоны отчуждения.

В конце марта 2017 года на Украине был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, деятельность которого будет сосредоточена, в первую очередь, на научной составляющей. Кроме того, в этой зоне планируют создать хранилище отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС, которое сейчас вывозится на хранение в Россию, а также использовать территорию для обустройства солнечных электростанций.

"Собирают урожай и ночуют в домах"

Заброшенная людьми инфраструктура и дома в зоне ЧАЭС спустя 30 лет пришли в запустение. Город-призрак Припять, в котором никто не живет, оказался во власти природы: на месте проспектов и улиц теперь густые заросли. Городской стадион можно узнать только по наличию трибун, а бывшее футбольное поле превратилось в настоящий лес.

Граница между человеком и природой здесь практически стерлась, что позволяет животным без страха заходить в брошенный город, а иногда даже устраивать себе жилище на территории заброшенных зданий. Зверей привлекает также наличие фруктовых садов, плодами которых они питаются.

"Последние исследования говорят, что животные начали довольно активно использовать в зоне отчуждения то, что оставил после себя человек, в том числе инфраструктуру. То есть, заброшенные здания в Чернобыле, Припяти, прилегающих селах. Они с удовольствием заходят и ночуют в зданиях, бывших фермах. Заброшенные постройки посещают большинство из крупных видов животных. Они там метят территорию… Каждую осень дикие животные массово посещают заброшенные деревни, там, где есть заброшенные сады. Они там собирают урожай, яблоки, груши", — рассказал Вишневский.

focus.ua Животные в Чернобыльской зоне

Пользуются популярностью также экскурсии в зону отчуждения. Недавно в здешних местах даже решили открыть первый хостел для туристов, которые приезжают в район Чернобыльской катастрофы. Он рассчитан на 100 мест, для посетителей созданы все условия для комфортного проживания: есть плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, бесплатное пользование интернетом.

По данным главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, количество посетителей зоны в последние годы постоянно растет: если в 2015 году было более 16 тысяч посетителей, то в 2016 Чернобыльскую зону посетили более 32 тысяч человек.