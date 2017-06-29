Чернобыль инвестиции за 30 лет поглотил как черная дыра — Семерак

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Французские эксперты приедут в Украину, чтобы исследовать Чернобыльскую зону. В планах — создание станции для использования возобновляемых источников энергии. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Возможное сотрудничество и перспективы Чернобыльской зоны, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете детальніше розповісти про візит французьких колег?

— Напевно, треба почати з того, що ми серйозну увагу приділяємо екологічній безпеці в зоні відчуження, в Чорнобильській зоні і намагаємося дивитись на цю територію не тільки як на територію катастрофи, а як на територію можливих змін і можливого розвитку. І саме тому рік назад було змінено законодавство українське, яке дало можливість починати певне використання інфраструктури і зони відчуження в таких проектах, які не наносять шкоду довкіллю і людям. Один з таких проектів – це є можливість будівництва з використанням інфраструктури колишньої атомної електростанції, нових електростанцій на відновлювальних джерелах і йдеться, в першу чергу, про сонячну енергетику.

Це співпадає з рішенням України щодо лідерства в процесі боротьбі зі зміною клімату, і Франція, ви знаєте, є теж одна із лідерів європейських і світових у такому процесі. І особливо сьогодні, коли новообраний президент Макрон про це говорив і, до речі, вчора під час візиту президента Порошенка до Парижу була зустріч із президентом французької республіки, де обговорювалась можлива співпраця України і Франції якраз у боротьбі зі зміною клімату, в захисті довкілля, економічних проектів. І, в тому числі, можливість спільної роботи в будівництві такого парку сонячної енергетики в зоні відчуження. Але будь-яку роботу, звичайно, треба робити прогнозовано і підготовлено, тому є в нас попередні домовленості про спільний проект вивчення ефективності, і французькі фахівці сподіваються вже найближчим часом будуть, співпрацюючи з нашими фахівцями, досліджувати питання ефективності такого проекту і дуже сподіваємось на позитивний результат цієї роботи і тоді далі будемо рухатись з реалізацією.

Тобто нарзі немає попередніх даних про доцільність сонячної електростанції?

— Є попередні дані. Ми працювали з українськими фахівцями і з німецькими фахівцями, в нас є попередні результати. Можливо, навіть здивую наших радіослухачів, що, виявляється, будь-яка точка в Україні є кращою з точки зору розвитку сонячної енергетики, аніж найкраща точка у Німеччині, іншими словами у Україні є набагато більший потенціал розвитку відновлювальної енергетики, сонячної енергетики, аніж це є у Німеччині, а Німеччина вже сьогодні показує великий потенціал і великі досягнення. Тому ми, вважаю, йдемо правильним шляхом і сьогодні очікую прийняття нової енергетичної стратегії, яка готується Міністерством енергетики, яка передбачає, в тому числі і збільшення частки електрозабезпечення від відновлювальних джерел.

Наскільки заплановано збільшення частки?

— В планах до 2030-го року стоїть до 11%, але давайте дочекаємось документу, який буде схвалений Кабміном, тоді зможемо говорити вже про детальніші цифри. Але, в будь-якому разі це є правильний, сучасний орієнтир розвитку енергетики і мова йде не тільки про енергетику, але, в тому числі і про технології, тому що світ настільки швидко розвивається, що сьогоднішні технології відновлювальні чи сонячної, скажімо, енергетики, є для нас зрозумілі, а що буде, наприклад, через 5 років, як будуть ефективно панелі працювати, чи будуть вже встановлюватися парки батарей, які будуть вдень накопичувати, а ввечері, вночі віддавати цю енергію. Ми стоїмо на порозі великого технологічного прориву. І дуже важливо, що Україна рухається в цьому тренді і не відстає. І це дасть нам можливість бути конкурентними серед інших країн в нашому регіоні. Я дуже радий, що і уряд, і президент, і парламент підтримують такі тренди. І це, зрештою, відповідь на заклики чи очікування українського суспільства.

Питання безпеки будівництва сонячних парків на території ЧАЕС чи на території зони відчуження вже досліджено?

— Є попередні дослідження, і далі ми, звичайно, будемо глибше дивитися. Але в будь-якому разі робота парку сонячної енергетики не потребує щоденної людської присутності. І тому це є набагато ощадливіший проект. А з другого боку, хотів би нагадати, що Україна в цьому році завершила будівництво нового укриття, конфайнменту, який, ви пам'ятаєте, вже насунули на четвертий енергоблок, на зруйнований аварією енергоблок. І ми отримали набагато більший захист. І ці роботи, які відбувалися з будівництва, безпосередньо на четвертому енергоблоці, забезпечували дві тисячі людей впродовж останніх декількох років, то статистика і факт показав, що жоден працівник не отримав під час цієї конструкції, роботи опромінення більшого, ніж це передбачено нормами. Сучасні технології дозволяють бути впевненими, що це є безпечне використання тих територій, які були 30 років тому вилучені з використання після аварії. І насправді, Чорнобильська зона впродовж 31 року після аварії — це була територія, куди тільки надходили кошти, і така чорна фінансова дірка. А сьогодні в нас з'явилися можливості використовувати ту інфраструктуру, ці лінії електропередач, трансформаторні станції для того, щоб користуючись сучасними технологіями, повертати їх в безпечному руслі в використання на благо економіки і українського суспільства.

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Скільки може генерувати такий парк сонячних батарей електроенергії?

— Це залежить від того, які площі панелей ми поставимо. І площа, до речі, 265 тисяч гектарів землі в Чорнобильській зоні. Тобто це надзвичайно величезні території, які, до речі, ця територія співрозмірна з територією європейської країни, яка є членом ЄС, Люксембургом. Можна собі уявити. Але питання в тому, наскільки готова українська енергетична система прийняти такого типу електроенергії.

А в чому можуть виникнути складнощі?

— Проблема тільки в мережах. Мережі мають свої пропускні можливості і енергосистема теж має своє споживання відповідне. Тому ми в тісному контакті з Міненерго, з енергетиками якраз шукаємо можливості. Станом на сьогодні йдеться про можливість будівництва потужностей до 1 200 мегават. Це потужності, співрозмірні з одним реактором ЧАЕС. Тобто 1/4 колишньої АЕС. Це величезний проект, він дорогий, кошти планується залучати від приватних інвесторів, держбюджет не буде тратити на це кошти, це дуже важливий теж аргумент, тому ми йдемо в правильному напрямку. Дуже сподіваюсь, що прогнозовано, з залученням кращих світових технологій ми найближчим часом будемо мати вже позитивні результати нашої роботи.

Напомним, эксперт в сфере энергетики Национального экологического центра Украины Ирина Головко заявила в эфире "ГС", что спустя тридцать лет говорить о преодолении последствий катастрофы нельзя, а мнение о развитии хозяйственной деятельности преждевременно.

Также представитель Атомпрофсоюза в Чернобыльской объединенной организации профсоюзов Николай Тетерин в эфире "ГС" заявил, что при возведении фундамента под защитную арку на Чернобыльской АЭС украинские рабочие получили большую дозу облучения на земляных работах.