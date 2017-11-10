В ДНР сообщили, сколько лет уйдет на разминирование территории

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Не менее 10 лет понадобится для разминирования территории в самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили РИА Новости в пятницу в МЧС ДНР.

Ранее в МЧС сообщали, что с 2015 года в ДНР обезвредили около 80 тысяч боеприпасов.

"Согласно проведенному анализу и мониторингу ситуации было установлено, что для проведения работ по разминированию территорий Донецкой народной республики понадобится не менее 10 лет", — сказали в МЧС ДНР.

В ведомстве отметили, что спустя 72 года после окончания Великой отечественной войны саперы находят боеприпасы тех времен. "Их по сравнению количеством взрывоопасных предметов современного образца значительно меньше, но они есть. Поэтому даже в случае прекращения боевых действий предстоит большая работа по разминированию территорий республики", — добавили в ведомстве.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.