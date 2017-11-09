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    Депутат Рады призвал наносить авиаудары по Донбассу

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    (обновлено: )1552025
    Народный депутат Андрей Билецкий призвал к использованию боевой авиации на Донбассе. По его словам, это возможно при смене власти в Украине.

    Депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что и в 2014 году, и сейчас украинские ВСУ могли бы применять боевую авиацию на Донбассе.

    В эфире телеканала ZIK Билецкий заявил, что поддерживает наступление сил АТО на Донбассе. По его словам, активные наступательные действия возможны, если в Украине сменится власть, а в Минобороне — командование Генштаба.

    "Да, там есть достаточно мощная группировка. Какая? Три, пять, семь тысяч человек, не более того. Это под силу украинской армии… У нас были возможности использовать там украинскую авиацию. Мы этого до сих пор не делаем только из-за того, что у нас трусливый начальник Генерального штаба", — заявил Билецкий.

    Ранее Билецкий зачитал в Верховной Раде ультиматум власти от националистических сил. Он заявил, что националисты в состоянии самостоятельно распустить парламент.

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