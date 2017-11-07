Суд в ДНР вынес смертный приговор обвиняемому в педофилии

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики вынес смертный приговор педофилу, сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Суд установил, что 21 августа 2015 года в городе Шахтерске гражданин П. совершил изнасилование малолетней и другие насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей 2006 года рождения. Пытаясь избежать ответственности за содеянное, преступник убил ребенка. По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде исключительной меры – смертной казни с конфискацией всего имущества, являющегося личной собственностью осужденного", — цитирует сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей.

Как уточняется, осужденный имеет несколько судимостей, в том числе за изнасилование несовершеннолетнего.

По информации агентства, в ДНР смертная казнь предусмотрена за особо тяжкие преступления и не применяется в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, достигших 65 лет на момент вынесения приговор. Первый в истории ДНР смертный приговор был вынесен в декабре 2015 года в отношении Анатолия Якубенко, который был осужден за ряд тяжких преступлений, включая убийства.