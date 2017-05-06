КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Белоруссии привели в исполнение смертный приговор, расстреляв жителя Гомеля Сергея Вострикова, сообщает издание "Белсат" со ссылкой на данные правозащитного сайта.

Отмечается, что мужчина был осужден за жестокое убийство двух женщин, изнасилование и похищение.

По данным СМИ смертный приговор в отношении 34-летнего Вострикова могли привести в исполнение в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО № 1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Также известно, что 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

Правозащитники не исключают, что также расстрелян еще один осужденный к смертной казни – житель Мозыря Кирилл Казачек, которого признали виновным в убийстве двух собственных детей. Однако эти данные не подтверждены.

Сообщается также, что в камере смертников остаются житель Наровли Алексей Михаленя, у которого еще есть возможность обжаловать приговор в Верховном суде.

Напомним, Белоруссия — единственная в Европе страна, где до сих пор применяют смертную казнь.

Как сообщалось ранее, число смертных казней в мире за 2016 год сократилось на 37%.