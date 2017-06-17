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    В Египте 30 человек приговорили к смертной казни

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    Министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар сообщил, что всего в организации, подготовке и исполнении убийства генпрокурора Египта участвовали 48 человек.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В Каире уголовный суд приговорил 30 человек к смертной казни. Их обвиняют в убийстве генерального прокурора страны летом 2015 года. Об этом сообщает портал "Аль-Ахрам".

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    Смертный приговор, согласно египетскому законодательству, направлен для утверждения к муфтию арабской республики.

    В июне 2015 года на генпрокурора Египта Хишама Бараката было совершено покушение в Каире, позже он скончался от полученных ранений.

    Министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар заявил, что убийство Бараката организовала ассоциация "Братья-мусульмане" при содействии членов палестинского движения ХАМАС.

    Всего, по данным главы ведомства, в организации, подготовке и исполнении убийства генпрокурора Египта участвовали 48 человек.

    Баракат занимался наиболее громкими уголовными делами: о побеге из тюрем, где подсудимым проходил экс-президент Мухаммед Мурси, а также делом об инциденте на стадионе Порт-Саида, когда во время давки погибли более 70 человек. В рамках этого дела 9 июня к смертной казни были приговорены 11 фигурантов.

    Ранее сообщалось, что за возврат смертной казни выступает Североирландская Демократическая юнионистская партия DUP, с которой собирается сотрудничать премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в новом правительстве.

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