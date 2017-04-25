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    В мире

    Впервые за 17 лет власти США исполнили два смертных приговора в один день

    (обновлено: )12301
    Верховный суд США отказался наложить запрет на смертную казнь заключенных Джека Джонса и Марселя Уильямса. Им ввели смертельную инъекцию. Впервые с 2000 года в США произошла двойная смертная казнь в один день.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти американского штата Арканзас привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух заключенных в один день, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Сообщается, что Верховный суд США отказался наложить запрет на смертную казнь заключенных Джека Джонса и Марселя Уильямса. Им ввели смертельную инъекцию, Джонс скончался в 19.20 понедельника по местному времени, Уильямс – в 22.33 понедельника по местному времени.

    По данным СМИ, впервые с 2000 года в США произошла двойная смертная казнь в один день.

    В настоящее время в тюрьмах Арканзаса находятся несколько человек, приговоренных к смертной казни за различные преступления. Ранее сообщалось, что впервые с 2005 года Верховный суд штата Арканзас разрешил применять инъекции для смертной казни. Всего смертная казнь разрешена в 31 штате США.

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