Крым закрыл админграницу с Украиной

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Работа всех трех пунктов пропуска на админгранице Крыма с Украиной приостановлена из-за технических неполадок, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.

"Все три пункта пропуска временно приостановили свою работу из-за технических неполадок", — сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, после устранения всех неполадок работа пунктов пропуска будет возобновлена.

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Российская Федерация полностью прекратила движение транспорта и пешеходов на административной границе с Крымом.

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"Сегодня ночью, с 1.30, оккупационные службы, находящихся на территории Автономной Республики Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом", – сообщили в пресс-службе ведомства.

С полуострова людей также не пропускают, подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, два года назад осенью стартовала акция по "гражданской блокаде Крыма", которая впоследствии обернулась торговой и энергетической изоляцией полуострова.