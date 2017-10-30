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30.10.201714:15
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    Политика

    Климкин пообещал внести в ООН "жесткую" резолюцию по Крыму

    (обновлено: )16302
    По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, Киев во вторник выйдет с "новым очень сильным и жестким проектом относительно ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев во вторник внесет в ООН новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Завтра мы выйдем с новым очень сильным и жестким проектом относительно ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма. Эта резолюция должна осудить действия РФ по недопущению международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым. Она должна однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда ООН", — сказал Климкин на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом в Киеве.

    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России продолжает настаивать, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к РФ. 

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