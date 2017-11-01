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    В Крыму повреждена линия газопровода, не исключен подрыв

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    По данным правоохранителей, накануне вечером на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В Крыму была повреждена линия газопровода, прорабатывается версия подрыва, сообщает в ночь на среду Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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    "Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода", — говорится в сообщении российского ведомства.

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    На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, "в том числе диверсии".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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