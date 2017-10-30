Суд отклонил апелляцию Siemens на отказ в аресте "крымских турбин"

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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Девятый арбитражный апелляционный суд РФ оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая в деле по иску немецкого концерна к структурам "Ростеха" отказалась наложить обеспечительные меры в виде ареста турбин в Крыму, а также запрета на их монтаж, иное использование и отчуждение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу немецкого концерна на определение арбитражного суда Москвы.

"Определение арбитражного суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — огласил резолютивную часть постановления председательствующий судья Петр Румянцев.

С 2015 года в отношении Крыма действуют санкции ЕС, в соответствии с которыми Siemens не имеет права осуществлять поставки турбин на полуостров. Однако некоторое время назад Siemens заявил, что в Крым незаконно были поставлены четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО "ВО "Технопромэкспорт", находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО "ВО "Технопромэкспорт", строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для них на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, однако Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор.