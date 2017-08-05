МИД РФ: cанкции ЕС из-за Siemens – недружественнный шаг

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. МИД России рассматривает санкции против РФ из-за поставок газовых турбин Siemens в Крым как "недружественный и необоснованный шаг". Об этом говорится в официальном заявлении российского ведомства.

"Рассматриваем этот шаг, сделанный по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный. Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом", – отметили в МИД РФ.