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    МИД РФ: cанкции ЕС из-за Siemens – недружественнный шаг

    (обновлено: )13110
    В ведомстве РФ рассматривают шаг, сделанный по инициативе Берлина из-за поставок газовых турбин Siemens в Крым, как недружественный и необоснованный.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. МИД России рассматривает санкции против РФ из-за поставок газовых турбин Siemens в Крым как "недружественный и необоснованный шаг". Об этом говорится в официальном заявлении российского ведомства.

    "Рассматриваем этот шаг, сделанный по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный. Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом", – отметили в МИД РФ.

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