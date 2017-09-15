Siemens не может подтвердить заявление "Нафтогаза"

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КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Siemens не может подтвердить слова главы госкомпании "Нафтогаз" Андрея Коболева о том, что немецкий концерн отказался поставлять компрессор для газотранспортной системы Украины, сказал РИА Новости представитель Siemens Филипп Энц (Philipp Encz).

Выступая на форуме международной организации "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который транслировал телеканал "112 Украина", Коболев сказал, что Siemens отказался поставлять оборудование для ГТС Украины из-за поставок в РФ.

"Мы не можем подтвердить заявления, сделанные главой "Нафтогаза". У нас нет сигналов от нашей сервисной организации о том, что оказание каких-либо услуг Украине было прекращено", — сказал Энц.

Он пояснил, что сервисная организация является внутренним подразделением Siemens.