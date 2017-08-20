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    Россия

    Суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму

    (обновлено: )42
    Работник Siemens. Архивное фото
    Siemens Pressebild/Wikimedia Commons

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в Крым, сообщают РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

    "Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму. При этом суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрете на их монтаж", — говорится в сообщении.

    При этом сказано, что предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября.

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