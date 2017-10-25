Осужденных в Крыму замов главы Меджлиса передали Турции

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, выдали турецкой стороне. Об этом "Украинской правде" сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, их сначала привезли в Симферополь, затем — в Анапу; около часа назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в турецкую Анкару.

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Джемилев добавил, что эта выдача стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, он получил восемь лет колонии общего режима. Позже суд назначил Умерову наказание в виде двух лет колонии-поселения за публичные призывы и действия, "направленные на изменение территориальной целостности России".

Евросоюз призвал власти Россию освободить Чийгоза и Умерова.