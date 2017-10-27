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    РФ игнорирует требования Международного суда ООН по Крыму - Ельченко

    (обновлено: )4221
    Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко напомнил, что невыполнение решений Международного суда признается как международно-противоправное деяние.
    Владимир Ельченко на заседании СБ ООН. Архивное фото
    @Makeiev

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Организация Объединенных Наций должна отреагировать на невыполнение Россией решений Международного суда по ситуации с правами национальных меньшинств в Крыму, заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает "Укринформ".

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    "Невыполнение решений Международного суда признается как международно-противоправное деяние и нарушение обязательств по договору, а также обязанностей, установленных международным правом. Мы считаем, что случаи невыполнения решений Международного суда должны быть тщательно изучены системой ООН, чтобы найти способ заставить государства добросовестно выполнять эти решения ", – подчеркнул дипломат.

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    Ельченко напомнил, что Украина начала производства против России в Международном суде по применению Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля Суд издал распоряжение, определив временные меры в этом деле.

    В этом перечне, в частности, говорилось о необходимости прекратить ограничения для крымскотатарского сообщества по поводу их представительских институтов, в том числе Меджлиса, и обеспечить право граждан Украины изучать украинский язык.

    "Как мы видим, за шесть месяцев Российская Федерация до сих пор игнорирует свой долг выполнять все элементы распоряжение Суда", – подытожил украинский представитель.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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