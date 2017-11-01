Зверское убийство в Одесском СИЗО. Экс-руководителю объявили о подозрении

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Бывшему руководителю Одесского следственного изолятора объявили о подозрении в служебной халатности в рамках расследования уголовного производства по факту убийства одним из арестантов сотрудницы учреждения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Его подозревают в невыполнении служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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"Небрежное отношение к своим обязанностям руководством пенитенциарного учреждения выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте", — заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 17 августа в Одесском СИЗО была зверски убита инспектор пенитенциарной службы Украины Алена Порошенко. Прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

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