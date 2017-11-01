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    Зверское убийство в Одесском СИЗО. Экс-руководителю объявили о подозрении

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (202)

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    Прокурор области Олег Жученко заявил, что небрежное отношение к своим обязанностям руководством СИЗО "выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте".
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Бывшему руководителю Одесского следственного изолятора объявили о подозрении в служебной халатности в рамках расследования уголовного производства по факту убийства одним из арестантов сотрудницы учреждения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    Первые кадры с места зверского убийства сотрудницы Одесского СИЗО (18+)

    Его подозревают в невыполнении служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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    "Небрежное отношение к своим обязанностям руководством пенитенциарного учреждения выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте", — заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

    Досудебное расследование продолжается. 

    Напомним, 17 августа в Одесском СИЗО была зверски убита инспектор пенитенциарной службы Украины Алена Порошенко. Прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

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