Новое ЧП в Одесском СИЗО. Заключенная избила инспектора

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Заключенная напала на инспектора в Одесском СИЗО, когда та пыталась унять ссору между женщинами в одной из камер, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря заместителя министра юстиции Юрия Маслака.

"В одной из камер, где удерживаются женщины, началась ссора, заключенные громко ругались и угрожали друг другу физической расправой. В камеру была немедленно отправлена резервная группа с фельдшером. По прибытии группы на место камера была открыта младшим инспектором. Одна из заключенных, ранее неоднократно судимая, выбежала из камеры и набросилась на инспектора и нанесла ей несколько ударов кулаком по туловищу", — сообщил Маслак.

Он добавил, что противоправные действия заключенной были сразу пресечены, для чего пришлось применить меры физического воздействия. После этого нападавшую изолировали от основной массы заключенных.

Об инциденте, который случился в ночь на среду, сообщено полиции и прокуратуре области.

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Ранее прокуратура Одесской области сообщила об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы Одесского СИЗО: части тела женщины-инспектора были выявлены на хоздворе изолятора в контейнере для мусора. Во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.