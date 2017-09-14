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    Новое ЧП в Одесском СИЗО. Заключенная избила инспектора

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (664)

    (обновлено: )42030
    Инцидент произошел в ночь на среду. Противоправные действия в отношении младшего инспектора были сразу пресечены, после чего нападавшую изолировали от основной массы заключенных.
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Заключенная напала на инспектора в Одесском СИЗО, когда та пыталась унять ссору между женщинами в одной из камер, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря заместителя министра юстиции Юрия Маслака.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    Расчлененка в одесском кичмане. Зэк поглумился над сотрудницей СИЗО

    "В одной из камер, где удерживаются женщины, началась ссора, заключенные громко ругались и угрожали друг другу физической расправой. В камеру была немедленно отправлена резервная группа с фельдшером. По прибытии группы на место камера была открыта младшим инспектором. Одна из заключенных, ранее неоднократно судимая, выбежала из камеры и набросилась на инспектора и нанесла ей несколько ударов кулаком по туловищу", — сообщил Маслак.

    Он добавил, что противоправные действия заключенной были сразу пресечены, для чего пришлось применить меры физического воздействия. После этого нападавшую изолировали от основной массы заключенных.

    Об инциденте, который случился в ночь на среду, сообщено полиции и прокуратуре области.

    Смотрите также: Кадры из СИЗО, где заключенный расчленил инспектора: камера убийцы

    Ранее прокуратура Одесской области сообщила об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы Одесского СИЗО: части тела женщины-инспектора были выявлены на хоздворе изолятора в контейнере для мусора. Во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

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