Экскурсия по кровавым местам: ужас и будни одесского СИЗО

РИА Новости Украина

Отправленная в глубокий нокаут собственной халатностью пенитенциарная система пытается оправдаться и с самого утра пускает журналистов на территорию одесского СИЗО, где произошла ужасная трагедия. Побывал там и корреспондент "Думской" Александр Гиманов.

Кроме прессы и телевидения, учреждение инспектируют сотрудники прокуратуры, разные общественники, правозащитники и родственники заключенных. Проблема защиты прав осужденных всколыхнула даже представителей патриотических организаций, перекрывших вход в колонию.

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Журналистов пускают небольшими группами в сопровождении конвоиров. В "экскурсию" входит посещение хозяйственной части, где было совершено убийство, и любого из пяти корпусов тюремного замка. Рядовые сотрудники – коллеги погибшей Алены Порошенко – вынуждены отвечать на неприятные, но резонные вопросы корреспондентов.

Первое, с чем сталкиваешься во дворе хозяйственной части, это невообразимый смрад от свинарника и разлагающегося по соседству бытового мусора. Парнокопытные – не единственные питомцы. Есть тут и куры, и кролики. По легенде, которую нам озвучил гид, а по совместительству оперуполномоченный управления уголовно-исполнительной службы Владимир Козак, животных якобы по договору с тюрьмой разводит некий предприниматель, щедро оплачивая труд заключенных.

Думская.net Экскурсия по одесскому СИЗО

Условия работы в хозяйственной части, мягко говоря, далеки от идеальных: мусор, грязь, обшарпанные стены. Хозяйственные помещения, в том числе и те, где часто находился предполагаемый убийца, мало чем отличаются от загонов для свиней. Все захламлено. Библия, которая лежала в столе, соседствует с бытовыми отходами.

Думская.net Экскурсия по одесскому СИЗО

Впрочем, это все цветочки. Состояние внутренних помещений корпусов, где содержатся заключенные, не поддается никакой критике. Не нужно быть обмудсменом (и уметь "ботать по фене" в соцсетях), чтобы понять: человеческими такие условия проживания никак не являются.

В такой же обстановке ежедневно находятся и сотрудники изолятора. Стоит ли удивляться проблемам и тяжелой психологической атмосфере в обоих коллективах?

Все опрошенные нами заключенные, содержащиеся в первом корпусе, как один подтвердили факт жестких обысков и избиений.

"Жестко шмонали. Забрали все — сигареты, передачи. В камере, где 16 человек сидит, вентилятор забрали. У меня даже лекарства, которые я обязан принимать ежедневно", — пожаловался нам высунувшийся по шею из камеры сиделец Костя.

Отвечая на вопрос об избиениях, Костя озвучивает версию, отличающуюся от первоначальной информации (и рассказов некоторых других арестантов): "Когда возвращались с прогулки, "пропустили через коридор". Ну, и они лупили того, кто не понравился или посмотрел не так. Били сильно. Но так, чтобы целенаправленно избивали, такого не было".

Думская.net Экскурсия по одесскому СИЗО

Никто из рассказывавших об избиениях не показал синяков или кровоподтеков, поэтому фото, предъявленное омбудсменом, пока является единственным доказательством того, что акция устрашения, действительно, имела место.

В свою очередь сопровождавшие нас тюремщики жалуются на ужасные условия труда и бесправность.

"На весь корпус, где сидит больше двухсот человек, — всего один сотрудник. И это на зарплату в 3,5 тысячи гривен, — рассказывает один из людей в форме. — А мы еще более бесправны, чем они. Могут и кипятком облить, и плюнуть, а ты сделать ничего не можешь".

На вопрос об избиениях заключенных сотрудники отвечают просто: "Это их право говорить, что они хотят".

В пятом корпусе, где содержатся женщины, малолетки, взяточники и "оборотни в погонах", условия получше, чем в других. Коридор облицован новой плиткой, а на сетке, разделяющей ярусы корпуса, лениво потягиваются коты.

Любопытный факт: содержатся здесь не только вышеназванные категории. В одной из камер чудесно себя чувствуют и мужчины средних лет, с телами, испещренными всевозможными звездами и другими уголовными наколками.

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В одну из камер мы смогли зайти. Здесь ждут решения суда два пацана лет пятнадцати. Они весело и с улыбкой расхвалили нам условия содержания и необыкновенную калорийность обедов и ужинов. Их послушать, так прямо санаторий. Об избиениях в первом корпусе знают, но их это не коснулось.

Думская.net Экскурсия по одесскому СИЗО

Сходятся заключенные и охранники в одном – вина в случившемся лежит на администрации СИЗО. Только первые говорят об этом вслух и на камеры, а вторые шепотом, вытирая слезы при воспоминании о погибшей коллеге.