В Одесском СИЗО умер третий за месяц заключенный

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В Одесском СИЗО скончался третий за последний месяц заключенный — 43-летний мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Как уточняется, арестант в связи с ухудшением состояния был доставлен в медчасть учреждения, где ему оказали неотложную помощь, однако это ему не помогло.

По предварительным данным врачей, смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии.

По факту смерти мужчины начато уголовное производство по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть" и ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчины.

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Напомним, в начале октября арестант с признаками самоубийства был обнаружен в Одесском следственном изоляторе, проводится расследование.