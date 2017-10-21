В Одесском СИЗО внезапно умер арестант

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В Одесском следственном изоляторе в субботу, 21 октября, был обнаружен мертвым арестант, сообщил в Facebook иерей УПЦ КП капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев.

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"А в тюрьме опять покойник. Артур, 42 года. Говорят — тромб. Но вы не верьте…", — написал Краснобаев.

Случившееся пока не комментируют ни в правоохранительных органах, ни в пенитенциарной службе.

Напомним, в начале октября арестант с признаками самоубийства был обнаружен в Одесском следственном изоляторе, проводится расследование.