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    В Одесском СИЗО внезапно умер арестант

    (обновлено: )16410
    О внезапной смерти арестанта сообщил капеллан СИЗО. Однако инцидент пока не комментируют ни в правоохранительных органах, ни в пенитенциарной службе.
    Тюрьма
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В Одесском следственном изоляторе в субботу, 21 октября, был обнаружен мертвым арестант, сообщил в Facebook иерей УПЦ КП капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев. 

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    "А в тюрьме опять покойник. Артур, 42 года. Говорят — тромб. Но вы не верьте…", — написал Краснобаев.

    Случившееся пока не комментируют ни в правоохранительных органах, ни в пенитенциарной службе.

    Напомним, в начале октября арестант с признаками самоубийства был обнаружен в Одесском следственном изоляторе, проводится расследование.

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