Закон об "украинизации телевидения" вступил в силу

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Закон об увеличении до 75% доли государственного языка на телевидении вступает в силу в Украине в пятницу. Как полагают авторы закона, он позволит популяризировать в стране украинский язык.

Принятый 23 мая Верховной Радой закон устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 60%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на украинском языке, должны быть с субтитрами на государственном языке.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в законе.

Закон также предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Нормы закона не будут распространяться на иностранных вещателей. При этом для тех вещателей, которые не готовы сразу выполнить все требования закона, предусмотрен переходный период — один год.

Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания с момента вступления закона в силу начнет отслеживать телеканалы страны на предмет соблюдения квоты на украинский язык в эфире.

"Уже с первых дней вступления в силу закона Национальный совет тщательно будет отслеживать, как телевизионные вещатели выполняют новые нормы законодательства… Национальный совет будет мониторить все телеканалы — и общенациональные, и региональные, и местные. Более пристальное внимание будет уделено в первую очередь тем вещателям, в эфирах которых до сих пор звучало меньше всего украинского языка", — говорится в сообщении регулятора.

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Нацсовет обращает внимание телекомпаний на необходимость неукоснительного выполнения законодательных изменений и просит принять соответствующие меры для того, чтобы закон исполнялся должным образом и в полном объеме. За нарушение норм закона о квотах предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Парламентская оппозиция раскритиковала закон об украинских квотах на ТВ.

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В то же время, согласно данным социологического опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра имени Разумкова, почти 50% украинцев поддерживают введение квот на украинский язык на ТВ. На вопрос, как вы относитесь к введению властями Украины квот на госязык на телевидении, 27,5% опрошенных ответили, что полностью поддерживают это решение, и 21,3% — преимущественно его поддерживают (вместе 48,8%). При этом 11,2% респондентов заявили, что преимущественно не поддерживают квоты на телевидении, 12,5% — категорически против них.