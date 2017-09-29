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    Культура

    На украинском ТВ вводятся языковые квоты - Порошенко

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (415)

    (обновлено: )28407
    По словам президента Украины Петра Порошенко на открытии завода в Коломые, в ближайшее время заработают квоты на украинский язык на телевидении.
    Президент Петр Порошенко на открытии завода в Коломые
    @STsegolko

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В пятницу, 29 сентября, президент Петр Порошенко анонсировал введение языковых квот на украинском телевидении, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

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    "В ближайшее время заработают квоты на украинский язык на телевидении. — П", — написал Цыголко.

    Ранее председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Нацсовет оштрафовал радиостанции на 634 тысячи гривен за невыполнение закона о 25-процентной квоте на украинский язык и музыку.

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