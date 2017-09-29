На украинском ТВ вводятся языковые квоты - Порошенко

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В пятницу, 29 сентября, президент Петр Порошенко анонсировал введение языковых квот на украинском телевидении, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

Читайте также: EurasiaNet: языковые квоты в СМИ Украины и охота на ведьм

"В ближайшее время заработают квоты на украинский язык на телевидении. — П", — написал Цыголко.

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 29 сентября 2017 г.​

Ранее председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Нацсовет оштрафовал радиостанции на 634 тысячи гривен за невыполнение закона о 25-процентной квоте на украинский язык и музыку.