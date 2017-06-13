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13.06.201711:22
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    Общество

    Закон о языковых квотах на ТВ вступит в силу в октябре

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    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (136)

    (обновлено: )3301
    В опубликованном законе указано, что он "вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования". Таким образом, закон о квотах на украинский язык на украинском телевидении вступит в силу с 13 октября.
    Закон Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Закон о введении квот на украинский язык на ТВ во вторник опубликован в официальной прессе, таким образом, он вступит в силу в середине октября.

    Игорь Гужва о языковых квотах. Видео
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    Гужва о том, почему власти выгодны языковые квоты на ТВ

    Во вторник текст данного закона, который ранее подписал президент, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины". В опубликованном законе указано, что он "вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования". Таким образом, закон о квотах на украинский язык на украинском телевидении вступит в силу с 13 октября.

    Верховная рада 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.

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