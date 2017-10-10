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    Общество

    Госпогранслужба Украины ограничила консультации с Россией

    (обновлено: )5110
    Руководитель ГПСУ Петр Цигикал отметил что постоянное проведение приграничных консультативно-представительских встреч соседних государств является обычной мировой практикой, но в условиях непредвиденных действий России было решено ограничить их.
    Государственная пограничная служба Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 окт — РАИ Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины ограничила количество приграничных консультативных встреч с российской стороной "в связи с похищение двух пограничников в Сумской области", сообщил руководитель ГПСУ Петр Цигикал.

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    По его словам, постоянное проведение приграничных консультативно-представительских встреч соседних государств является обычной мировой практикой, но в условиях непредвиденных действий России было решено ограничить их количество, передают "Українські Новини".

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    "Мы решили ограничить эти встречи на уровне руководителей погранслужб, чтобы обезопасить менее подготовленный персонал", — сообщил Цигикал.

    Он отметил, что именно во время проведения такой консультативной встречи были захвачены в плен два пограничника Сумского отряда.

    При этом Цигикал допускает, что российские силовики могли и не заходить на территорию Украины, а похитить украинских пограничников непосредственно на границе.

    Напомним, 3 октября в Сумской области во время мониторинга границы пропали двое военных. На следующий день российская сторона официально подтвердила задержание двух военнослужащих ГПСУ возле села Знобь-Трубчевская Сумской области около украинско-российской границы.

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    Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство по факту исчезновения двух военнослужащих Сумского пограничного отряда. Российский суд арестовал на 2 месяца двух украинских пограничников. 

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