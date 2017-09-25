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    Общество

    Погранслужба не пускает в Украину главреда издания "Голос ислама"

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    Хамза Дмитрий Черноморченко с 12 часов дня 25 сентября находится в специальной комнате в зоне вылета в международном аэропорту Одессы. Главред "Голоса ислама"- гражданин России, однако был вынужден переехать в Турцию.
    Хамза Дмитрий Черноморченко
    Facebook Хамза Дмитрий Черноморченко

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Главного редактора медиапроекта "Голос ислама" Дмитрия Хамзу Черноморченко не пустили на территорию Украины, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на журналиста.

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    Черноморченко сообщил, что с 12 часов дня 25 сентября находится в специальной комнате в зоне вылета в международном аэропорту Одессы. Погранслужба Украины отказалась принять журналиста и его родного брата в связи с тем, что они не доказали цель своего визита.

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    "Черноморченко в разговоре сообщил, что предъявил нотариально заверенное письмо хозяйки квартиры в Одессе, которую он снимает, что у них договор, и она готова его прописать. Также у него были обратные билеты из Одессы на субботу", — пишет издание.

    Цель визита Хамзы, по его же словам, — подача документов на получение украинского гражданства, поскольку его мать была гражданкой Украины, и он имеет право на получение украинских документов.

    "У меня онкология, мне необходимо здоровое питание и хороший сон. Условия, в которых мы находимся, вы видели, добавьте туда отсутствие возможности есть и пить", — сказал журналист.

    Дмитрий Хамза Черноморченко — гражданин России, но был вынужден переехать в Турцию. 

    Ранее в понедельник сообщалось, что СБУ запретила въезд двум британским спортсменам

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