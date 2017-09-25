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    СБУ запретила въезд двум британским спортсменам

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    Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину двум британским спортсменам Гэри Ханту и Блэйку Олдриджу, принимавшим участие в соревнованиях в Крыму.
    Блейк Олдридж (Великобритания)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну на пять лет двум британским спортсменам Гэри Ханту и Блэйку Олдриджу, которые принимали участие в соревнованиях в Крыму без согласования с Киевом, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

    "Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину двум британским спортсменам Гэри Ханту и Блэйку Олдриджу, принимавшим участие в соревнованиях в аннексированном РФ Крыму, 25 сентября им запрещен въезд на пять лет. Основание для запрета – причинение вреда национальным интересам Украины", — заявила Гитлянская.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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