СБУ нашла доказательства: КНДР не могла получить ракетные секреты Украины

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Сюжет телеканала CNN о задержании северокорейских шпионов, которые пытались похитить в Украине секретную информацию по разработке ракет, доказывает, что Корейская Народно-Демократическая Республика не могла получить ракетные секреты из Украины.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елену Гитлянскую.

"Мы вместе создавали этот ролик. Мы трем или четырем украинским телеканалам передали это видео, я не знаю, почему использовали только CNN… Это открытая информация, был суд, решение суда. Журналисты инициативно обратились, мы нашли архивное видео, которое в 2011 году уже стояло у нас на сайте. Мы просто передали архивы, которые уже публиковались. Если вы смотрели сюжет, то мы очень подчеркивали то, что не могли у нас украсть", — сказала Гитлянская.

Ранее сообщалось, что американский телеканал CNN поместил на своем сайте видеозапись операции украинских спецслужб, сотрудники которых в 2011 году арестовали двух граждан КНДР, пытавшихся похитить "ракетные секреты". Публикация произошла на фоне предположений о получении Пхеньяном двигателей украинского производства для баллистических ракет.