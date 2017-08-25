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    Политика

    СБУ нашла доказательства: КНДР не могла получить ракетные секреты Украины

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (598)

    (обновлено: )20501
    Как сообщает пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, видео о задержании северокорейских шпионов ранее передавали нескольким украинским телеканалам.
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Сюжет телеканала CNN о задержании северокорейских шпионов, которые пытались похитить в Украине секретную информацию по разработке ракет, доказывает, что Корейская Народно-Демократическая Республика не могла получить ракетные секреты из Украины.

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    Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елену Гитлянскую.

    "Мы вместе создавали этот ролик. Мы трем или четырем украинским телеканалам передали это видео, я не знаю, почему использовали только CNN… Это открытая информация, был суд, решение суда. Журналисты инициативно обратились, мы нашли архивное видео, которое в 2011 году уже стояло у нас на сайте. Мы просто передали архивы, которые уже публиковались. Если вы смотрели сюжет, то мы очень подчеркивали то, что не могли у нас украсть", — сказала Гитлянская.

    Ранее сообщалось, что американский телеканал CNN поместил на своем сайте видеозапись операции украинских спецслужб, сотрудники которых в 2011 году арестовали двух граждан КНДР, пытавшихся похитить "ракетные секреты". Публикация произошла на фоне предположений о получении Пхеньяном двигателей украинского производства для баллистических ракет.

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