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    На границе с Россией пропали украинские пограничники

    (обновлено: )23231
    Два офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" сумского пограничного отряда пропали во время мониторинга участка границы, сообщила пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Двое украинских пограничников пропали в Сумской области во время мониторинга границы с Россией, сообщил в среду пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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    "Вчера два офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка границы. Около 20.00 связь с ними прервалась. В настоящее время Государственная пограничная служба Украины разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их местонахождение. Проинформированы правоохранительные органы", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы Украины.

    "В то же время в российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. Государственная пограничная служба Украины проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих. Все обстоятельства устанавливаются", — добавили в ведомстве.

    Напомним, ранее пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму сообщила, что два сотрудника пограничного управления по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками.

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