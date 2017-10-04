На границе с Россией пропали украинские пограничники

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Двое украинских пограничников пропали в Сумской области во время мониторинга границы с Россией, сообщил в среду пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера два офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка границы. Около 20.00 связь с ними прервалась. В настоящее время Государственная пограничная служба Украины разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их местонахождение. Проинформированы правоохранительные органы", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы Украины.

"В то же время в российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. Государственная пограничная служба Украины проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих. Все обстоятельства устанавливаются", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму сообщила, что два сотрудника пограничного управления по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками.