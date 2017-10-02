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    Россия

    Двое со взрывчаткой убили пограничника РФ, пытаясь прорваться в Украину

    (обновлено: )97205
    Как сообщается, инцидент произошел 30 сентября. Двое мужчин пытались прорваться в Украину со взрывчаткой, однако им оказали сопротивление. В ходе перестрелки один из них взорвал себя, второй был задержан.
    Пункт пропуска на российско-украинской границе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Курский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными, попытавшимися проникнуть на территорию Украины — один нападавший задержан, второй взорвал себя, сообщает ФСБ РФ в понедельник.

    "Тридцатого сентября двое неизвестных, пытавшихся незаконно проникнуть с территории РФ на территорию Украины вне пункта пропуска, при проверке документов … оказали вооруженное сопротивление сотрудникам пограничного управления ФСБ по Курской области", — говорится в сообщении.

    В ходе перестрелки один из них взорвал себя, второй был задержан. Один из пограничников погиб, получив "не совместимые с жизнью огнестрельные ранения".

    Инцидент произошел в населенном пункте Теткино Глушковского района Курской области.

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