Двое со взрывчаткой убили пограничника РФ, пытаясь прорваться в Украину

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Курский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными, попытавшимися проникнуть на территорию Украины — один нападавший задержан, второй взорвал себя, сообщает ФСБ РФ в понедельник.

"Тридцатого сентября двое неизвестных, пытавшихся незаконно проникнуть с территории РФ на территорию Украины вне пункта пропуска, при проверке документов … оказали вооруженное сопротивление сотрудникам пограничного управления ФСБ по Курской области", — говорится в сообщении.

В ходе перестрелки один из них взорвал себя, второй был задержан. Один из пограничников погиб, получив "не совместимые с жизнью огнестрельные ранения".

Инцидент произошел в населенном пункте Теткино Глушковского района Курской области.