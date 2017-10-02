В Раде назвали шокирующую сумму убытков от взрывов на военных складах

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Общая сумма ущерба от взрывов на военных складах, которые произошли за последние два года в Украине, составляет более 1 миллиарда долларов, заявил в понедельник в ходе заседания согласительного совета в Верховной Раде глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Первым вопросом в среду на 15.00 на заседании нашего комитета будет ситуация с хранением боеприпасов и анализ того, что произошло за последние 2 года… Еще раз хочу подтвердить, что общая сумма убытков от этих подрывов составила намного больше одного миллиарда долларов США", — приводит слова Пашинского УНН.

Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

Это не первый подобный случай детонации боеприпасов на складах. Перед этим произошел пожар на складе в Донецкой области, а в марте этого года произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области.