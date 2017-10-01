Расследование дел о взрывах в Балаклее и Сватово завершено - Луценко

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Выводы следствия по взрывам на складах с боеприпасами в Сватово и Балаклее в Украине передаются в суд, заявил в воскресенье украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Выводы по Сватово, по Балаклее есть в распоряжении следствия, они передаются в суд", — сказал Луценко в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

При этом он обвинил в происшествиях Россию, назвав это диверсией. Согласно утверждениям Луценко, в Балаклее 23 марта радиолокационные службы Украины зафиксировали беспилотник, который двигался на низких высотах со стороны России и "совершил пуск ракеты в сторону открытой площадки 67 арсенала", а потом "он делал еще один выстрел". При этом никаких подтверждений своих слов генпрокурор не привел.

"В дальнейшем беспилотник покинул воздушное пространство арсенала в направлении РФ", — сказал Луценко.

В ночь на 23 марта в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Пожар на складе боеприпасов в Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.