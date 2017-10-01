наверх
01.10.201722:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Расследование дел о взрывах в Балаклее и Сватово завершено - Луценко

    Тема:

    Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово (86)

    (обновлено: )9
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Выводы следствия по взрывам на складах с боеприпасами в Сватово и Балаклее в Украине передаются в суд, заявил в воскресенье украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.

    "Выводы по Сватово, по Балаклее есть в распоряжении следствия, они передаются в суд", — сказал Луценко в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

    Балаклея: жизнь после взрывов
    mediaport.ua
    И сегодня в Балаклее жители находят непонятные предметы – спецкор

    При этом он обвинил в происшествиях Россию, назвав это диверсией. Согласно утверждениям Луценко, в Балаклее 23 марта радиолокационные службы Украины зафиксировали беспилотник, который двигался на низких высотах со стороны России и "совершил пуск ракеты в сторону открытой площадки 67 арсенала", а потом "он делал еще один выстрел". При этом никаких подтверждений своих слов генпрокурор не привел.

    "В дальнейшем беспилотник покинул воздушное пространство арсенала в направлении РФ", — сказал Луценко.

    В ночь на 23 марта в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пять человек пострадали.

    Пожар на складе боеприпасов в Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Школьница с букварем. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия