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    Происшествия

    В Луганской области погибли двое пограничников

    (обновлено: )134
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    В четверг, 28 сентября, двое пограничников подорвались на неизвестном взрывном устройстве на участке отдела "Станично-Луганское". Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

    Военнослужащие погибли на месте происшествия. На данный момент там работает руководство пограничного отряда.

    "С целью объективного изучения всех обстоятельств этого трагического события ведомство проинформировало Военную прокуратуру, штаб АТО, Национальную полицию. Также будут уведомлены представители международных миссий, работающих в зоне проведения антитеррористической операции. Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие соболезнования семьям погибших пограничников", — говорится в сообщении.

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