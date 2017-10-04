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    Общество

    Россия подтвердила задержание украинских пограничников

    (обновлено: )36511
    Российская сторона проинформировала, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины.
    Пограничный контроль. Архивное фото
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Российская сторона подтвердила, что задержала двух украинских пограничников. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.

    Ранее погранслужба Украины сообщила, что двое пограничников пропали в Сумской области во время мониторинга границы с РФ. Пограничное управление ФСБ по Брянской области в свою очередь сообщило, что 3 октября в области были задержаны два нарушителя госграницы, представившиеся военнослужащими Сумского погранотряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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    По словам Серватюка, в среду ведомство выяснило, что двух пограничников нет на рабочих местах. По итогам проведенного расследования установлено, что автомобиль пропавших находится у линии госграницы, добавил он. Украинская сторона отправила запрос российским пограничникам.

    "Российская сторона проинформировала, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины", — приводит его слова УНИАН.

    Серватюк также сообщил, что российская сторона попросила предоставить документы, подтверждающие эту информацию. "На завтра планируется проведение погранично-представительской встречи, в результате которой ожидаем, что будет осуществлен возврат украинских пограничников, и по результатам расследования будет установлена причина — как они были задержаны на российской территории", — заявил он.

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    Серватюк отметил, что пока других деталей нет — "было ли это случайное нарушение режима границы во время мониторинга участка государственной границы, когда сбились и потеряли ориентировку и попали на территорию РФ, или какие-то другие обстоятельства".

    Как сообщает прокуратура Сумской области, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело с предварительной правовой квалификацией "исчезновение".

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