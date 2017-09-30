Жители Донецка должны получать украинские пенсии - судья ВС

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Жители подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР районов Донбасса должны иметь такую же социальную поддержку государства, как и остальные жители Украины, заявил судья Верховного суда Украины Василий Гуменюк.

"Не должно быть такого места, где люди не могли бы получить биометрический паспорт, где бы они не жили, они граждане Украины. Даже если они живут в Донецке. Не могут они дойти из Донецка – мы не имеем права ограничивать их право на ЗНО, право на обучение в наших вузах. Они вынужденно проживают на этой территории", – сказал Гуменюк в комментарии интернет-изданию "Новости Донбасса".

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Он указал на необходимость в изменениях судебной системы в части обеспечения граждан пенсионными выплатами.

"Мы сейчас имеем катастрофу в судах с теми постановлениями, которые говорят, что не будут выплачиваться пенсии нашим гражданам. Мы должны как-то подправлять судебную практику", – отметил судья.

В противном случае, считает Гуменюк, государство должно заняться инфраструктурными проектами для строительства жилья на территориях, где не проводятся боевые действия, чтобы обеспечить им жителей конфликтного региона. Такая инициатива, по его мнению, избавит переселенцев от дискриминации по месту регистрации.

Ранее Гуменюк заявлял о необходимости предоставить избирательное право тем, кто потерял его в следствии вооруженного конфликта на востоке Украины.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.